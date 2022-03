Bei den Deutschen Winterwurfmeisterschaften der Senioren in Erfurt gelang dem Diskuswerfer Fabian Mayer im wahrsten Sinne des Wortes der große Wurf. Der Tiefensteiner, der bis 2013 das Trikot der LG Idar-Oberstein trug und seit 2014 für die TuS Kirn an den Start geht, krönte seine 24-jährige Leichtathletik-Karriere mit dem Deutschen Meistertitel in seiner Spezialdisziplin.