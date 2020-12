Kreis Birkenfeld

Immerhin 24 Mal haben es Leichtathletik-Senioren aus dem Kreis Birkenfeld in die Top-Zehn der Bestenliste des Deutschen Leichtathletikverbandes im Jahr 2019 geschafft. Fabian Mayer, Erwin Schick, Benno Scherer und Hans Knieling bei den Männern sowie Lilo Hartenberger und Ria Schick bei den Frauen haben diese Spitzenplatzierungen erreicht. Sehr hoch einzuschätzen ist der dritte Rang von Fabian Mayer im Diskuswurf. Der Mittelreidenbacher, der für die TuS Kirn an den Start geht, schaffte in der Altersklasse M30 starke 47,73 Meter und wurde nur von Martin Wierig (SC Magdeburg), dem WM-Achten in Doha sowie von Daniel Jasinski (TV Wattenscheid), dem Dritten der Olympischen Spiele in Rio, übertroffen. Im Folgenden die Platzierungen der Kreis-Athleten.