Plus Frankfurt Ex-Ruderer macht Lautwein Beine: Herkersdorfer meldet sich im Hyrox-Zirkus zurück, Betzdorfer Brenner überrascht „Wievielter bin ich geworden?“, hechelte Tobias Lautwein, körperlich völlig zerstört, am Boden im Ziel. „Du hast gewonnen!“, rief ihm dann ein Kampfrichter zu. „Ich habe mich im Rennen wieder nur auf mich konzentriert, auf meinen Körper gehört und war dann wie im Tunnel. Ich habe um mich herum nichts mehr mitbekommen“, erklärte der aus Herkersdorf stammende Kraftausdauersportler nach seinem Sieg im international stark besetzten Hyrox-Wettkampf in der Frankfurter Messehalle. Von Frank Steinseifer

Nach acht mal 1000 Meter Laufen und acht harten Workouts lag er am Ende in 58:43 Minuten mit dem hauchdünnen Vorsprung von neun Sekunden vor dem Spanier Aitor Lizarazu, der erst eine Woche zuvor das internationale Rennen in Stockholm gewonnen hatte. Wie schon in vielen Rennen zuvor war Lautweins Taktik erneut ...