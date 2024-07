Plus Mönchengladbach Erstmals unter 14 Sekunden über 100 Meter Hürden: Celina Medinger läuft im DM-Finale Bestzeit Von Redaktion, René Weiss i Celina Medinger lief in Mönchengladbach über 100 Meter Hürden erstmals unter 14 Sekunden. Foto: VfL Waldbreitbach, Marcus Hehn Celina Medinger hat bei der deutschen Meisterschaft der U 23- und U 18-Leichtathleten in Mönchengladbach mit Platz sieben über 100 Meter Hürden der weiblichen Jugend das beste Ergebnis für die LG Rhein-Wied erreicht. Lesezeit: 2 Minuten

Medinger (Stammverein VfL Waldbreitbach in der LG Rhein-Wied), steigerte sich im Grenzlandstadion von Runde zu Runde, verbesserte ihren Hausrekord auf 14,05 Sekunden im Halbfinale sowie trotz leichten Gegenwinds auf 13,98 Sekunden im Endlauf. Am nächsten an weitere einstellige Platzierungen kamen zwei Rhein-Wied-Sprintstaffeln heran: Das U 23-Quartett mit Lena Kuppert, Miriam Rühle, ...