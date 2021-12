Bei den Cross- und Volksläufen in der Region ist Lilo Hartenberger ein Stammgast. Nun gelang der Oberbrombacherin der große Wurf: In Sonsbeck am Niederrhein wurde die Leichtathletin vom LAZ Birkenfeld erstmals in ihrer langen Karriere Deutsche Crosslauf-Meisterin. Sie gewann in der Altersklasse W70 über die Distanz von 4100 Metern.