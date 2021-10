Am heutigen Mittwoch endet um 20 Uhr die Anmeldemöglichkeit für die 34. Auflage des Volkslaufs „Rund um den Disibodenberg“. Der Lauf des TV Odernheim, der am Samstag über die Bühne geht, nimmt eine Sonderstellung ein. Er wird der erste Lauf im Kreis Bad Kreuznach sein, der wieder in vollem Umfang nach dem vor der Corona-Pandemie bekannten Muster ausgetragen wird.