Erste Olympische Spiele für Sophia Junk von der LG Rhein-Wied: In der deutschen Staffel ist alles möglich

Rebekka Haase (von links, Sprintteam Wetzlar), Gina Lückenkemper (SCC Berlin), Sophia Junk (LG Rhein-Wied) und Nele Jaworski (VfL Wolfsburg) liefen bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Rom im Juni dieses Jahres in der deutschen 4 x 100 Meter-Staffel auf den vierten Platz. Nun fiebert das Quartett seinem Olympiastart in Paris entgegen. Foto: Imago/Eibner