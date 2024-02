Plus Höhr-Grenzhausen Erst Leichtathletin des Jahres, dann Uralt-Weltrekord geknackt: Jennifer Gartman erwischt Traumstart Der Januar ist gemeinhin der Monat der guten Vorsätze, die dann allzu oft schon nach wenigen Tagen zu bröckeln beginnen. Bei Jennifer Gartmann ist das anders. Für die Seniorenleichtathletin des TuS Montabaur, die für die LG Westerwald startet, hätte der Januar nicht besser laufen können. Obwohl die Hallensaison gerade erst Fahrt aufnimmt, konnte die Sportlerin aus Höhr-Grenzhausen schon außergewöhnliche Erfolge feiern – und das nicht nur auf der Laufbahn. Von Marco Rosbach

Bei der vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) in unterschiedlichen Kategorien durchgeführten Wahl der Leichtathleten des Jahres 2023 setzte sich Gartmann als W 45-Hallen-Weltmeisterin und W 45-Freiluft-Europameisterin im Mehrkampf in der Frauenklasse „Masters“ durch. Diese Auszeichnung ist eine besondere, bestimmen doch zunächst die Fans die Top-Drei in jeder Kategorie, ehe eine Experten-Jury das letzte ...