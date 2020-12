Pfungstadt

Bei der nationalen Laufgala im südhessischen Pfungstadt zeigte sich Timothy Erpenbach (TuS Katzenelnbogen-Klingelbach) in exzellenter Verfassung. Dass Ass aus dem Einrich steigerte seine persönliche Bestzeit über 800 Meter um mehr als drei Sekunden auf hervorragende 1:53,33 Minuten. Mit dieser Zeit schaffte das Lauftalent des TuS KK endgültig den Vorstoß in die erweiterte Deutsche Spitze und qualifizierte sich souverän für die Deutschen U 20-Meisterschaften Anfang September in Heilbronn.