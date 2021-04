Bad Kreuznach

Erneute Lauf-Chance

Virtueller Werner-Beisiegel-Gedächtnislauf, Teil zwei: Auch an diesem Wochenende können Hobbyläufer und ambitionierte Leichtathleten die beliebte Strecke zwischen der Friedensbrücke in Ebernburg und der Staumauer des Stausees in Niederhausen in Angriff nehmen. Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonntagabend ist die Strecke freigegeben und wurde von Veranstalter LC 80 Bad Kreuznach auch markiert.