Mendig

Erfolge am Laacher See: Bruchof, Reichel und Schardt vorne

Beim 45. Lauf „Rund um den Laacher See“, der auf neuer Strecke ausgetragen wurde, gab es drei Klassensiege für Westerwälder Volksläufer auf der 10-Kilometer-Strecke. Frank Reichel (Kern-Haus-Team RSG Montabaur) holte sich in 40:32,6 Minuten den Klassensieg bei den Senioren M 50, und Heike Bruchof (SG Neuhäusel) blieb bei ihrem Erfolg in der W 60 mit ihrer Zeit von 57:53,9 Minuten klar unter einer Stunde. Jürgen Schardt (TC Schwarz-Weiß Montabaur) erreichte in 1:12:10.2 Stunden den Klassensieg in der M 75 und wurde als ältester Teilnehmer der Veranstaltung geehrt. Im 5-Kilometer-Lauf erreichte Peter Glaser (Münz Lauftreff Westerwald) in 28:15,6 Minuten das Ziel und wurde Sieger der M 65. kt