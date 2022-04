Traurige Nachricht in der heimischen Leichtathletik-Szene: Der Brachbacher Heinz Weber, langjähriger Train er der dreifachen Olympiateilnehmerin und 45-fachen Deutschen Meisterin Sabrina Mockenhaupt, ist am vergangenen Montag an den Folgen eines schweren Sturzes im Alter von 85 Jahren gestorben.