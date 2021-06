EM-Norm hat für Kolberg Priorität – 21 Jahre junge Mittelstreckenläuferin startet bei der nationalen Meisterschaft

Nach dem mäßig erfolgreichen Ausflug auf die 1500 Meter-Distanz bei der Team-Europameisterschaft am vergangenen Wochenende im polnischen Chorzów freut sich Majtie Kolberg wieder auf ihre Stammstrecke. „Ich bin endlich wieder über 800 Meter am Start“, sagt die Mittelstrecklerin der LG Kreis Ahrweiler. An diesem Wochenende, bei der Deutschen Meisterschaft im Braunschweiger Eintracht-Stadion, geht es für Kolberg natürlich um eine gute Platzierung, Priorität hat allerdings die Norm für die U 23-Europameisterschaft vom 7. bis zum 11. Juli in Tallinn, der Hauptstadt von Estland.