Plus Rom

EM in Rom war für Gürth nur ein Zwischenstopp: Diezerin richtet nach Platz elf den Blick Richtung Paris

i Im Endlauf über 3000 Meter Hindernis musste sich die Diezerin Olivia Gürth (links) mit einer Nebenrolle zufrieden geben. Im Mittelpunkt standen die spätere Siegerin Alice Finot und Gürths Vereinskollegin Gesa Krause, die sich nach ihrer Babypause mit Silber zurückmeldete. Foto: Oliver Weiken/dpa

Am Morgen danach verabschiedete sich Olivia Gürth via Instagram mit der Ankündigung, bald schon wieder da zu sein. Doch nach der Europameisterschaft in Rom geht es dann zum Trainieren zurück Richtung Italien, wartet doch bald schon die nächste europäische Metropole auf die Diezerin. Ihr Saisonhöhepunkt sind die Olympischen Spiele in Paris, auf die alles ausgerichtet ist in der Vorbereitung der 22-Jährigen.