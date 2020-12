Hahnenbach

Die Geschichte des ältesten Crosslaufes in Rheinland-Pfalz erreicht erneut eine Schnapszahl. Am Samstag fällt um 14 Uhr an der denkmalgeschützten Dorfbrücke am alten Rathaus in Hahnenbach der Startschuss zum 55. Eduard-Steiner-Crosslauf. Mit diesem Lauf endet die OIE-Nahe-Crosslauf-Serie des Leichtathletik-Kreises Birkenfeld und startet der Sparkassen-Laufcup des Leichtathletik-Kreises Bad Kreuznach.