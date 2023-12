Im Schnitt mehr als 93 Teilnehmer kamen bei den drei Wertungsläufen der 36. Cochem-Zeller Crosslaufserie ins Ziel. Das sind deutlich mehr als beim Neustart vor einem Jahr (68) und sogar mehr als 2019 vor der Corona-Pandemie (89,75). Alles in allem also ein kleiner Achtungserfolg für eine der traditionsreichsten Veranstaltungsreihen in Rheinland-Pfalz.