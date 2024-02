Wenn der Name Mockenhaupt im Zusammenhang mit dem Laufsport fällt, dann kommt einem natürlich sofort die entsprechende Familie aus Wilgersdorf in den Sinn. Klar, die größten Erfolge feierte Sabrina Mockenhaupt mit ihren 45 Deutschen Meistertiteln und der Teilnahme an drei Olympischen Spielen. Das Talent für den Langstreckenlauf hat „Mocki“ aber sicherlich auch ihrer Mutter Hildegard und Vater Alfred, zwei ebenso erfolgreichen Marathonläufern, zu verdanken.