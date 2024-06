Plus Koblenz

Drei süddeutsche Titel für die LG Rhein-Wied: Vivien Ließfeld vereint im letzten Versuch das Gute

Von René Weiss

i Vivien Ließfeld kämpfte im Weitsprung um jeden Zentimeter und gewann schließlich mit einer Siegerweite von 5,86 Metern Gold. Foto: René Weiss

Wettkämpfe von Vivien Ließfeld in Deutschland sind selten geworden. Seitdem sie mit einem Stipendium ausgestattet an der Universität von Alaska Anchorage studiert, sind die nordamerikanischen Stadien ihre Leichtathletik-Heimat. Gut, dass die großen Meisterschaften in Deutschland in die Semesterferien fallen und somit die Möglichkeit besteht, dort nach Titeln zu jagen.