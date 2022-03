Die Zwangspause hat dem Seppel-Kiefer-Gedächtnislauf nicht geschadet. Im Gegenteil. Nach zwei Pandemie-Jahren, in denen viele Veranstaltungen ausgefallen waren oder in virtueller Form stattgefunden hatten, waren die Sportler sichtlich froh, wieder gemeinsam ihre Runden durchs Salinental drehen zu können. Massenstart statt einsamer Läufe – das zog die Athleten in Scharen an. Die Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach waren förmlich überrannt worden von Laufwilligen.