DM-Titel mit 68 Jahren: Ultraläufer Robert Gotto zieht bei Kilometer 97 an

„Das muss ich erst einmal verarbeiten“, sagt Robert Gotto. Am Tag nach dem Gewinn des deutschen Meistertitels im 100-Kilometer-Lauf in der Altersklasse M 65 war dem Landkerner noch gar nicht so richtig klar, was da am Samstag in Ubstadt-Weiher passiert ist, als sein Vereinschef Rainer Hohl vom HSC Gamlen ihm zu Hause gratulierte. Fast zehn Stunden lang war er bei der DM darauf bedacht gewesen, seine zweite nationale Vizemeisterschaft nach 2019 sicher nach Hause zu bringen. Und plötzlich war er nicht „nur“ Zweiter oder Dritter wie schon einige Male, sondern der Sieger.