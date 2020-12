Odernheim

Endlich wieder eine Startnummer mit vier Sicherheitsnadeln am Shirt befestigen – viele Läufer der Region hatten sich gefreut, dass der traditionsreiche Disibodenberglauf mit einem Hygienekonzept als Wiedereinstieg in den Wettkampfbetrieb über die Bühne gehen sollte. Doch daraus wird nichts. Der Vorstand des TV Odernheim entschied sich dazu, den am Samstag geplanten Lauf abzusagen.