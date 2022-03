Der erste dauerhaft ausgeschilderte Lauf der Region

Der Wingertslauf des TuS Monzingen hat als Wettkampf einen festen Platz im Terminkalender der Leichtathleten. Stets am zweiten Sonntag im Juli geht es rund. Für diesen Tag wird die Strecke beschildert, damit jeder Läufer den Weg findet und auch die ganz schnellen Athleten keine Chance haben, sich zu verlaufen. Doch ab sofort hat der Wingertslauf eine weitere Facette zu bieten. Er kann 365 Tage im Jahr bewältigt werden. Der Wingertslauf ist damit die erste dauerhaft ausgeschilderte Joggingstrecke in der Region – sehr zur Freude der lokalen Tourismusbranche, die in solchen dauerhaften Laufstrecken einen Trend der Zukunft sieht. „Wir sind gespannt, wie dieses Novum angenommen wird“, sagt Peter Herrmann, einer der Ideengeber und Organisatoren.