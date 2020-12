Neuwied

Es gibt auch gute Nachrichten aus dem Sport in Zeiten der Corona-Krise: Seit knapp einer Woche laufen die Bauarbeiten für die neue Trainingshalle der Leichtathleten in Neuwied. Am vergangenen Freitag rollte der Bagger, der die Baugrube ausheben soll, aufs Gelände des Rhein-Wied-Stadions und nahm die Arbeit auf.