Dennis Lukas verbessert 46 Jahre alten Stadionrekord – Leichtathleten aus dem Kreis Birkenfeld in Konz top

Konz

Beim Abendsportfest in Konz waren viele Leichtathleten aus dem Kreis Birkenfeld am Start. Auch der frisch gebackene Bronzemedaillengewinner bei der Deutschen Meisterschaft in Braunschweig, Dennis Lukas von der LG Idar-Oberstein, trat beim Kugelstoß-Wettkampf an. Dabei demonstrierte er einmal mehr seine Extraklasse und stellte einen neuen Stadionrekord im Saar-Mosel-Stadion auf. Die alte Bestmarke war vor 46 Jahren gestoßen worden. Doch auch die anderen Leichtathleten aus dem Kreis Birkenfeld waren richtig gut drauf und zeigten starke Leistungen. „Angesichts dieser Auftritte ist es wirklich schade, dass die Leichtathletik-Saison diesmal so kurz ausfällt“, sagte Erik Schmidt, der Trainer des LAZ Birkenfeld. Außerdem waren Athleten des TV Oberstein und des VfR Baumholder in Konz am Start.