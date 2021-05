Dennis Lukas wird an den Deutschen Meisterschaften der Leichtathleten in Braunschweig teilnehmen. Das teilte Joachim Richter, der Trainer des Klasse-Kugelstoßers von der LG Idar-Oberstein, mit. Bei seinem einzigen Vorbereitungswettkampf am Wochenende in Saarbrücken präsentierte sich Lukas in staunenswerter Verfassung und wuchtete die Kugel gleich zweimal über die 19-Meter-Marke.