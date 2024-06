Plus Idar-Oberstein

Dennis Lukas freut sich auf seinen Start bei der DM: Titelverteidiger im Kugelstoßen ist beschwerdefrei

i Titelverteidiger bei der DM. Kugelstoßer Dennis Lukas von der LG Idar-Oberstein. Foto: Ralf Görlitz

Als Titelverteidiger im Kugelstoßen startet Dennis Lukas von der LG Idar-Oberstein am Samstag (ab 16.45 Uhr) bei der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaft in Braunschweig. Zweimal, außer 2023 auch 2021, hat der Regulshausener den nationalen Wettbewerb gewonnen. In beiden Fällen wuchtete er die Kugel auf 19,82 Meter.