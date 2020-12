Langendernbach

Der zweite Lauf der 31. Winterlaufserie der LG Dornburg mit Start und Ziel an der Mehrzweckhalle in Dornburg-Langendernbach stand wettertechnisch unter keinem guten Stern. Der Regen machte sich bei den Teilnehmerzahlen deutlich bemerkbar. Der harte Kern der Westerwälder Läufer war aber dennoch am Start.