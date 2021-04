Ja, wo laufen sie denn? An den nächsten beiden Wochenenden unter dem Rotenfels und an der Nahe entlang in Richtung Niederhäuser Stausee. Der LC 80 Bad Kreuznach richtet einen virtuellen Lauf als Ersatz für seinen Werner-Beisiegel-Gedächtnislauf aus, der aufgrund der Corona-Pandemie zum zweiten Mal nach 2020 abgesagt werden musste.