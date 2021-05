Deichmeeting: Kai Kazmirek und Co. bleiben diesmal unter sich

Das Rennen um die Olympiatickets für die um ein Jahr verschobenen Spiele in Tokio geht für die deutschen Mehrkämpfer beiderlei Geschlechts in die entscheidende Phase. Beim Neuwieder Deichmeeting an diesem Samstag ab 15 Uhr testen zehn Zehnkämpfer und zwölf Siebenkämpferinnen ein letztes Mal ihre Form, leider unter Ausschluss der an der Leichtathletik interessierten Öffentlichkeit, ehe sich am letzten Wochenende im Mai in Götzis und drei Wochen später in Ratingen die letzten Chancen bieten, noch auf den Olympiazug aufzuspringen.