Bei der U 20-Europameisterschaft in Tallinn stand Olivia Gürth nach der Auswertung des Zielfotos als Goldmedaillen-Gewinnerin fest. Im Rostocker Leichtathletik-Stadion, wo es am Wochenende um die deutschen Meistertitel der U 18- und U 20-Leichtathleten ging, konnten sich die Zielbildauswerter relativ schnell darauf einstellen, dass sie diesmal zumindest an der Spitze der Entscheidung über 2000 Meter Hindernis der weiblichen U 20 „arbeitslos“ bleiben.