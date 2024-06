Plus Konz Daniel Hehn dominiert auf der Sprintgeraden: Alsdorfer gewinnt zweimal Gold in Konz Von René Weiss i Julius Hehn ist der beste rheinland-pfälzische Hürdensprinter in der Altersklasse U 18. In Konz gewann er zweimal Gold. Foto: Markus Hehn Die erfolgreiche Leichtathletik-Saison hat sich für Daniel Hehn von der LG Sieg bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der Männer, Frauen und U 18-Jugendlichen mit separater Rheinlandwertung in Konz fortgesetzt. Lesezeit: 2 Minuten

Der süddeutsche Vize-Hallenmeister über 60 Meter Hürden trumpfte auch an der Mosel auf. Mit zweimal Gold war der Alsdorfer in seiner Altersklasse U 18 der Dominator auf den kürzesten Strecken in der Freiluft-Leichtathletik. Hehn holte den Landes- und damit automatisch auch den Rheinlandmeistertitel über 100 und 110 Meter Hürden. Im Flachsprint ...