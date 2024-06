Plus Mörschied Coole Mischung in Mörschied: Internationales Feld und top Zeiten beim Hunsrück-Trail Von Sascha Nicolay i Der TuS Mörschied freute sich über ein cooles Starterfeld bei seinem Hunsrück-Trail. Foto: Sascha Nicolay Regelrecht eine internationale Sportveranstaltung war der 8. Hunsrück-Trail des TuS Mörschied. Mit 151 Starterinnen und Startern wurde ein neuer Teilnehmerrekord zwar knapp verfehlt, aber das änderte am durchweg positiven Fazit der Mörschieder Verantwortlichen nichts. Lesezeit: 2 Minuten

Applaus brandete am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr auf, als Sprecher Heinz Hofmann via Lautsprecher verriet, dass sogar ein Athlet aus Australien angereist sei, um den Hunsrück-Trail des TuS Mörschied in Angriff zu nehmen. Pascal Sichler vom West-Australian Marathon-Club benötigte letztlich 2:40:38 Stunden, um die 25 Kilometer durch den Nationalpark zurückzulegen. ...