COC-Erfolge: Schümmer und Hohl werden in Föhren Rheinlandmeister im Straßenlauf

Er hat es verdient: Rainer Hohl ist der erste Rheinlandmeister im Fünf-Kilometer-Straßenlauf der Altersklasse M 75. Der umtriebige Vorsitzende des HSC Gamlen gewann bei der Premiere der Titelkämpfe auf der beliebten Straßenlaufdistanz in 36:21 Minuten bei den Senioren über 75 Jahre (Jahrgänge 1944 bis 1948) und holte so in Föhren den einzigen Meisterwimpel für einen Verein des Kreises Cochem-Zell.