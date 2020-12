Bingen-Büdesheim

Trotz der Corona-Pandemie wurden im LSW-Spezialsport zahlreiche deutsche Meisterschaften unter Einhaltung der Hygienevorschriften durchgeführt. So richtete unter anderem der TuS Bingen-Büdesheim die deutschen Meisterschaften im Speerwurf-Dreikampf, im Speerorama und im Keulenwurf aus. Von den Leichtathleten des TV Hahnenbach ging dabei Jens Bruska in der Altersklasse M50 an den Start und gewann alle drei DM-Titel.