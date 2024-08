Plus Gamlen

Brohlbachtallauf des HSC Gamlen: Van Riesen reist mit einer „Kampfansage“ an

Von Holger Teusch

i Viola Pulvermacher (links) vom SV Fortuna Ulmen ist am Samstag beim 13. Brohlbachtallauf des HSC Gamlen Favoritin über zehn Kilometer. Foto: Holger Teusch

Die Macher des Brohlbachtallaufs waren fleißig. „Jeder Starter bekommt eine Kleinigkeit schon vor dem Lauf“, verspricht Rainer Hohl vom ausrichtenden HSC Gamlen. Das Team des Sportklubs aus der Eifel hat in den vergangenen Wochen und Monaten bei Sponsoren und Gönnern so sehr für den Laufsport geworben, dass jeder Teilnehmer am Samstag ab 15 Uhr mit seiner Startnummer ein kleines Geschenk erhält. Nichts Großes, aber eine kleine Anerkennung.