Rhein-Lahn

In diesen insgesamt recht tristen Tage sorgte eine Nachricht aus der Frankfurter Geschäftsstelle des Deutschen Rasenkraftsport- und Tauziehverband (DRTV) im Hause Sauerwein in Bornich für ganz besonders gute Stimmung: Der im Rasenkraftsport weiter für seinen Stammverein TV Weisel und in der Leichtathletik nun für den TV Bad Ems startende Theodor Sauerwein, der besonders im abgelaufenen Jahr so manchen Titel gehamstert hatte, erhielt vom DRTV die Bestätigung, dass er nun erstmals zum elitären Kreis der Bundeskader-Athleten zählt. Er startet in der Altersklasse der 20- bis 22-jährigen Junioren im Mittelgewicht (bis 78 Kilogramm).