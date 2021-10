Bestweiten beim Werfertag?

Kurz vor Ende der verkürzten Saison 2021 stehen die Leichtathleten des Kreises Birkenfeld mit insgesamt drei Veranstaltungen vor einem ereignisreichen Wochenende. Es beginnt mit dem Werfertag der LG Idar-Oberstein, der am Samstag ab 12.30 Uhr auf dem Sportplatz am Heinzenwies-Gymnasium als Einladungs-Wettkampf ausgetragen wird. Für alle Altersklassen ab der U16 wird Kugelstoß und Diskuswurf angeboten. Für die Teilnehmer bieten die guten Bedingungen noch einmal die Möglichkeit, ihre Jahresbestleistungen in die Höhe zu treiben.

Bei den Rheinland-Meisterschaften im Hammerwurf am Sonntag im Trierer Moselstadion werden die letzten Titel an die Werfergilde in diesem Jahr vergeben. Die Vertreter vom VfR Baumholder, vom TV Oberstein und der LG Idar-Oberstein gehören dort vor allem in den Seniorenklassen zu den Topfavoriten.

Am gleichen Tag sind die Langstreckenläufer vom VfR Baumholder, vom LAZ Birkenfeld und vom Idarer TV bei den Rheinland-Meisterschaften im Berglauf in Bengel in der Eifel im Einsatz. Auf der 8,3-Kilometer-Distanz haben einige von ihnen sehr gute Medaillenchancen. ho