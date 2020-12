Neuwied

Die Gelegenheiten für einen Leistungstest sind in diesem Jahr dünn gesät. Das hat besonders die Mehrkämpfer getroffen, weil die Organisation von Leichtathletikveranstaltungen in Corona-Zeiten bei verschiedenen Disziplinen mit großem Aufwand verbunden ist. So nutzten fünf U14-Mehrkämpfer der LG Sieg das Meeting der LG Rhein-Wied in Neuwied, um einen der wenigen Wettkämpfe in der Saison 2020 wahrzunehmen. Zwei von ihnen standen in der Endabrechnung ganz vorne.