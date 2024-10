Plus Hachenburg Beim Löwenlauf: Für die Siegerehrung in Hachenburg muss der Umzug warten Von Marco Rosbach i Clarissa Gilles war nach 10,5 Kilometern als erste Frau im Ziel. Foto: Marco Rosbach Sicher fühlte sich Clarissa Gilles auch Minuten nach ihrem Zieleinlauf nicht. War sie beim 38. Hachenburger Löwenlauf nun die zweite oder doch die erste Frau auf der 10,5-Kilometer-Distanz? „Habe ich echt gewonnen?“, fragte die Ausdauersportlerin des TV Jahn Eitelborn, der noch die Worte „hier kommt auch schon die zweite Frau“ in den Ohren lag. Lesezeit: 1 Minute

Dieser Satz hatte sich aber keineswegs auf die 32-Jährige bezogen, sondern auf Katharina Klees (TV Rennerod), die unmittelbar nach ihr die Ziellinie überquerte. Die Ergebnisliste lieferte später Schwarz auf Weiß Klarheit: In 48:33 Minuten lag Gilles letztlich deutlich vorn, Klees folgte in 48:44 aber unmittelbar dahinter, was die Moderatoren mit ...