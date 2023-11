Plus Rhein-Lahn Beim Herbstsportfest starke Spätform gezeigt Beim kreisoffenen Läufersportfest der LG Esterau und des Diezer TSK Oranien erzielten die fast ausschließlich jugendlichen Aktiven bei kühler und feuchter herbstlicher Witterung nochmals erstaunlich gute Leistungen. Von Dr. Wolfgang Schaefer

In der Frauenklasse gewann Leonie Kah (Diezer TSK Oranien) den Sprint über 100 Meter in 14,19 Sekunden (Jahresbestzeit) und die 200 Meter in 31,46 Sekunden. Ihre Vereinskolleginnen Chiara Blöcher und Lena Daum legten die 400 Meter in 69,05 und 70,08 Sekunden zurück. Eine starke Spätform zeigte auch Nico Löffler (TV Bad ...