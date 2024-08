Plus Paris/Rhein-Lahn Beim 3000-Meter-Hindernislauf: Diezerin Olivia Gürth verpasst Olympia-Finale nur um Haaresbreite Von René Weiss i Olivia Gürth in Aktion: Die Diezerin, die für den Verein Silvesterlauf Trier startet, hat bei den Spielen in Paris im 3000-Meter-Hindernislauf das Finale knapp verpasst. Foto: Michael Kappeler/dpa Olivia Gürth hat den Einzug in das Olympiafinale über 3000 Meter Hindernis in einem dramatischen Endspurt verpasst. Nach Auswertung des Zielfotos verpasste die Diezerin den Endlauf um eine Hundertstelsekunde. Lesezeit: 2 Minuten

Ein Meter vor der Ziellinie fühlte sich die 22-Jährige schon etwas zu sicher, setzte zum Jubeln an. Aber innen huschte die Britin Elizabeth Bird durch. Bei den olympischen Spielen in Paris große Erlebnisse aufsaugen und nach intensiver Vorbereitung inklusive Höhentrainingslager in Livigno so gut wie möglich abschneiden, vielleicht noch eine ...