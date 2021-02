Das Thema Homeschooling beschäftigt derzeit viele Menschen in Deutschland. Auch Nadine Gonska legt sich zu Hause mächtig ins Zeug, um ihre Schüler angemessen zu unterrichten. Nach den Schulstunden am Computer schnürt die Lehrerin die Laufschuhe und trainiert. Am Wochenende steht schließlich die große Prüfung der Leichtathleten an. Bei den deutschen Meisterschaften in der Helmut-Körnig-Halle in Dortmund möchte die 400-Meter-Läuferin in die Nähe der Medaillen rennen.