Bei den Olympischen Spielen in Paris: Läuferin Sophia Junk von der LG Rhein-Wied schafft es ins Finale

Von den deutschen Sprint-Staffeln liefen nur die Frauen ins Finale. Das Quartett überzeugte als Zweiter seines Vorlaufes über 4x100 Meter. Sophia Junk von der LG Rhein-Wied, Lisa Mayer, Gina Lückenkemper, Rebekka Haase schafften in 42,15 Sekunden eine Saisonbestzeit. Beim Zieleinlauf strahlte Haase nach dem gelungenen Rennen. Nur die US-Staffel war im direkten Duell in 41,94 Sekunden schneller. „Uns war klar, dass wir hier mit einer saustarken Staffel stehen und richtig angreifen werden. Und ich glaube, das haben wir heute sehr deutlich und eindrucksvoll einmal gezeigt“, sagte Junks Teamkollegin Lückenkemper. „Ich glaube, nicht viele Leute hätten uns im Vorfeld zugetraut, dass wir den Amis in Bestbesetzung so nahe kommen können und die da vorne einfach so ärgern können.“