Als sich Knut Seelbach am vergangenen Sonntag gemeinsam mit Ahferom Teame auf den Weg in Richtung Driescheider Weg machte, kamen beide an einer abgebrannten Altkleiderbox vorbei. „Was soll das?“, fragte Teame verärgert über diese Schandtat von Unbekannten in Richtung Seelbach. Der konnte die Frage zwar nicht beantworten, aus dieser Reaktion des Eritreers aber sehr wohl einiges schließen.