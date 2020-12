Diez

Zum ersten Mal seit vielen Jahren wurde das bereits seit 1980 angebotene Diezer Bahngehen ohne jegliche Meisterschaftswertung ausgetragen, da vom LV Rheinland seit März diesen Jahres keinerlei Titelkämpfe mehr genehmigt wurden. Dennoch gingen 30 Geher aller Klassen an den Start, so viele wie noch bei keiner Bahngeh-Veranstaltung in Deutschland in diesem Jahr, seit Mitte August die Stadien wieder für Wettkämpfe geöffnet wurden. Auch mit den Ergebnissen konnte man sehr zufrieden sein.