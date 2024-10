Plus Rettert

Backyard-Ultralauf in Rettert: Sieger Paul Moog legt über 174 Kilometer zurück

Von Thorsten Stötzer

i Start zur 17. Runde: Auch nach deutlich über 100 Kilometern ist beim Backyard-Ultralauf in Rettert die Laune trotz aller Strapazen noch ausgesprochen gut. Fotos: Thorsten Stötzer Foto: Thorsten Stötzer

Die Nacht war recht ruhig, nur ein paar Rehe haben sich gezeigt. Lausig kalt war es dazu, doch anderntags scheint die Sonne für die hart gesottenen Teilnehmer am Backyard-Ultralauf in Rettert. „Das Wetter ist schön, das ist entscheidend für die Stimmung“, erklärt Joanna Tallmann aus Neustadt an der Wied, die am Ende die Frau ist, die es am weitesten bringt. Gerade hat sie 17 Runden und somit 113,99 Kilometer hinter sich gelassen. Ob sie etwas brauche? „Ein paar neue Beine?“, fragt sie gut gelaunt zurück. Gerade ist heller Mittag, doch die Gedanken drehen sich darum, wie man auch noch in die nächste Nacht kommt.