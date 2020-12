Rettert

Es wird bunt zugehen am nächsten Wochenende beim Backyard-Ultralauf aus der Serie der Schinder-Trails. Wenn am Freitag, 2. Oktober, um 20 Uhr in Rettert der Startschuss fällt, werden nämlich nicht nur die Athleten Nummern tragen, sondern auch Begleiter und Zuschauer. An den Farben ist zu unterscheiden, wer zu welcher Kategorie zählt. Das ist eine der Besonderheiten, die Veranstalter Alex Holl aus Holzhausen eingeht, um den Corona-Bestimmungen gerecht zu werden.