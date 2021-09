Ausdauer-Cup: Virtuelle Läufe haben ausgedient – Michael Weber läuft schnellsten „Zehner“

Das „virtuelle“ Veranstaltungsformat hat im Ausdauer-Cup offenbar endgültig ausgedient. Nachdem der 7. Wielandlauf des ASC Weißbachtal am Höhwäldchen in Wilnsdorf Anfang September als Präsenzveranstaltung mit immerhin 162 Läuferinnen und Läufern für einen Neustart im Ausdauer-Cup 2021 gesorgt hatte, mussten sich die heimischen Volksläufer zuletzt wieder mit einem „virtuellen“ Cup-Lauf begnügen. Aus organisatorischen und vor allem personellen Gründen war der CLV Siegerland als Ausrichter des Herbstwaldlaufs gezwungen, den 9. Ausdauer-Cup-Lauf nur als virtuelle Veranstaltung durchzuführen. So waren es dann am Ende auch nur 83 Teilnehmer, die ihre Laufleistungen auf dem Ergebnisportal von Zeitnehmer Martin Stinner meldeten.