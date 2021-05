Ausdauer-Cup läuft auch in Kroatien: Virtuelle Variante kommt Martin Ermert gelegen – Teame nähert sich 15-Minuten-Marke an

Die Volksläufer in der Region sind auch nach gut einem Jahr der Pandemie der „virtuellen“ Wettkämpfe noch nicht überdrüssig. Das zeigte am Pfingstwochenende der nächste Lauf im Rahmen des Ausdauer-Cups 2021, der nach den Läufen in Wehbach, Niederfischbach, Kirchen und Freudenberg zum zweiten Mal in Folge im Nachbarkreis Siegen-Wittgenstein ausgetragen wurde. Beim 2. Virtuellen Deuzer Sparkassen-Pfingstlauf freuten sich die Organisatoren am Ende über 303 Meldungen, ein Zulauf, der so nicht zu erwarten gewesen war.