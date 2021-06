Ausdauer-Cup: Geringe Resonanz bei Lauf in Mudersbach – Aktive zeigen sich aber zunehmend kreativ

Der Ausdauer-Cup 2021 machte nach dem Deuzer Pfingstlauf mal wieder Station im Kreis Altenkirchen. Auf dem Terminplan stand der Straßenlauf „Rund um die Giebelwaldhalle“ der DJK Mudersbach – natürlich nur in „virtueller“ Form, denn „echte“ Wettkämpfe lassen die Corona-Schutzverordnungen mit ihren Auflagen für Sportveranstaltungen trotz sinkender Inzidenzzahlen noch nicht zu. Auch den für den 2. bis 4. Juli geplanten Molzberg-Stadionlauf in Kirchen mit den vielen Zeitläufen über 5000 Meter wird es wohl nicht als „echten“ Bahnwettkampf, sondern nur in Form von individuellen Sololäufen geben. Doch unter den zahlreichen Volksläufern in der Region keimt die Hoffnung auf, dass vielleicht die Läufe im Spätsommer und Herbst – der Wielandlauf des ASC Weißbachtal (3. bis 5. September), der Herbstwaldlauf des CLV Siegerland (24. bis 26. September), der Straßenlauf in Herdorf (8. bis 10. Oktober) sowie der Südsauerlandlauf der SG Wenden im Kreis Olpe (6. November) – wieder als reguläre Volksläufe mit Wettkampfcharakter ausgetragen werden können.